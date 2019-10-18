В Ростове двое мужчин с битой похитили человека

Двух жителей Ростовской области подозревают в похищении человека. По информации регионального управления СК РФ, в отношении подозреваемых уже возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в пресс-службе управления, 14 октября два молодых человека похитили в Ростове-на-Дону мужчину и вывезли его в соседний Новочеркасск. По версии следствия, подозреваемые, подъехали к дому, где жил потерпевший, дождались его и, угрожая мужчине деревянной битой, заставили сесть на заднее сиденье автомобиля. После этого похитители перевезли потерпевшего в Новочеркасск.

Причиной преступления, по версии следствия, стали деньги, которые потерпевший якобы задолжал подозреваемым. Освободили похищенного полицейские, задержав подозреваемых.

Теперь в отношении них проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.