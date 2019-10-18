Окончен завоз ГСМ для нужд АО "Ямалкоммунэнерго"

Главные коммунальщики округа закрыли навигацию. Последний танкер с дизельным топливом "Арктика" был выгружен 16 октября в с. Яр-Сале Ямальского района. Он привез горючее в количестве 153 тонн.

Всего для нужд котельных и электростанций, обслуживаемых АО "Ямалкоммунэнерго", было доставлено 67 556 тонн ГСМ. Как обычно, энергетики в своей работе используют дизельное топливо четырех наименований: газовый конденсат, бензин, масло, уголь и дрова.

Самые большие объемы ГСМ были выгружены в Ямальском районе - порядка 26 тысяч тонн. В Шурышкарском районе - около 14 тысяч тонн, и чуть более 10, 5 тысячи тонн пришло для нужд филиала Тазовского района. Меньше всего досталось филиалу Надымского района - более 1,5 тысячи тонн дизельного топлива, связано это с тем, что оно предназначено лишь для труднодоступных малочисленных поселений района - с. Нори и с. Кутопьюган.

По словам заместителя начальника отдела учета и контроля топливо-энергетических ресурсов АО "Ямалкоммунэнерго" Фёдора Несмиянова, завоз топлива прошел без сбоев и в установленные сроки, существенных отклонений от графика завоза не выявлено. "Все запланированное количество ГСМ доставлено в филиалы общества на 100 процентов. Поставленные ресурсы полностью покрывают потребность с учетом предусмотренного законодательством и внутренними регламентами компании резервов. Этого хватит на весь период отопительного сезона", - заключил спикер.

Стоит отметить, что для Тазовского филиала завезен увеличенный запас топлива: в с. Антипаюта 6 тысяч тонн, с. Находка 1 тысяча тонн, и в с. Гыда выгрузили 2,2 тысячи тонн. Навигация там окончена 6 октября, последняя партия ГСМ поставлена в самую отдаленную точку района - с. Антипаюта.

Коммунальщики выражают особую благодарность поставщику, перевозчику за слаженную работу и своевременную поставку ГСМ.

Сайт компании: www.yamalkomenergo.ru

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"