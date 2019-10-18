В Екатеринбурге кондуктор назвала ребенка-инвалида багажом

Кондуктор трамвайного 16-го маршрута назвала ребенка в инвалидной коляске багажом. Инцидент, передает паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте", произошел накануне вечером.

По словам мамы ребенка, она заплатила за проезд двумя монетами по 10 рублей и оставшиеся 8 дала мелочью. Кондуктор начала ворчать, пассажирка ответила ей и завязалась перепалка. В итоге сотрудница трамвайно-троллейбусного управления заявила, что сейчас еще и за багаж оплату попросит, имея в виду ребенка в коляске.

Женщина написала претензию и собирается лично съездить в депо, чтобы разобраться в случившемся. И выяснить, почему в городе на работают единицы низкопольных трамваев, из-за чего люди с ограничениями практически лишены возможности пользоваться общественным транспортом.

Более 150 комментариев оставили подписчики паблика под сообщением о происшествии в трамвае. Большинство сошлось на мнении, что такое поведение для кондуктора недопустимо, но есть и те, кто считает: из опубликованного короткого видео не понятно, что именно произошло им кто виноват. "Кондуктор не права, но и маме нужно быть спокойнее. Не реагировать, тем более при ребенке. А пройти и написать на кондуктора заявление в депо", - считает подписчица сообщества Галина.