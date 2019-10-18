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18.10.2019 14:13
Рубрика: Общество

Российская акция "День IT-знаний" проходит в шести странах

Текст: Ксения Колесникова

В шести странах одновременно стартовала российская акция "День IT-знаний". Сотрудники ведущих российских ведущих российских IT-компаний, в том числе Mail.Ru Group, Сбербанка, "Лаборатории Касперского", Group-IB и других отправились в свои школы, чтобы рассказать подросткам о больших данных и связанных с ними профессиях, о будущем ИТ-индустрии и технологических трендах.

Фото: Наталья Кравченко
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"Нам нужны и важны такие инициативы. Это очень хорошая история, когда выпускник навещает родную школу, а у ребят появляется наглядный пример, как знания и навыки помогают в профессиональном пути, - рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

- Это действенные механизмы ранней профориентации. Тем более, когда речь идет о перспективной и напрямую затрагивающей развитие нашей страны сфере IT. И то, что акция все активнее выходит на международный уровень - весомое доказательство ее актуальности".

Как выглядит процесс генерации, переработки и анализа данных? Как попасть в ИТ-сферу и изменить свое будущее? Об этом опытные "айтишники" рассказывают ребятам на своем примере. В акции участвуют более 2500 школ.

Общество Образование Правительство Минпросвещения
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