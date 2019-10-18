На старте нынешнего сезона игра Рублева оставляла желать лучшего. Он частенько нервничал по ходу встреч, спорил с судьями, ломал ракетки. Безусловно, на его форме сказывалась и серьезная травма спины.
Что отрадно - в какой-то момент Рублев резко прибавил и стал напоминать самого себя образца двухлетней давности, когда он вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open) и боролся с Рафаэлем Надалем. Конечно, не обходится без спадов. Но последние результаты Андрея впечатляют. Он добрался до финала турнира в Гамбурге, пробился в четвертьфинал в Цинциннати, обыграв по пути самого Роджера Федерера. А на US Open россиянина на стадии 1/16 остановил будущий полуфиналист соревнований Маттео Берреттини.
- Все дело в психологии. Раньше я был слишком эмоционален, не мог сдержать себя, - признается Рублев. - К примеру, меня раздражали игроки, подававшие с руки. Но после одной из встреч я сам у себя спросил: а какой смысл как-то реагировать? От этого соперник все равно не перестанет делать то, что он хочет. Надо быть спокойнее, и все.
Как и в матче первого круга с Александром Бубликом, во встрече с Герасимовым Рублев проиграл один сет. Но в решающий момент - в третьей партии - он не оставил белорусу никаких шансов, победив в пяти геймах подряд.
В четвертьфинале Рублев встретится с сербом Николой Милоевичем. Что касается еще одного россиянина - действующего победителя московского турнира Карена Хачанова, то он сегодня поборется за участие в полуфинале с итальянцем Андреасом Сеппи.
Одну из главных сенсаций женского одиночного разряда сотворила Вероника Кудерметова. Во втором круге она обыграла первую сеяную украинку Элину Свитолину - 2:6, 6:1, 7:5. Кудерметова впервые в карьере одолела соперницу из топ-5 рейтинга.
- Мне кажется, я совершила камбэк только благодаря поддержке зрителей, - отметила Кудерметова. - Я старалась играть активно: прессовать, идти к сетке, добивать. А когда я задерживалась на задней линии, у меня начинались проблемы.
В четвертьфинале Кудерметова встретится с победительницей пары Анастасия Павлюченкова - Варвара Грачева. Этот матч завершился после подписания номера.