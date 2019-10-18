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18.10.2019 02:30
Рубрика: Спорт

Курс Рублева

Россиянин вышел в 1/4 финала на "ВТБ Кубок Кремля"
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 235(7993)
Андрей Рублев одержал вторую победу на "ВТБ Кубок Кремля". Россиянин впервые за семь лет пробился в четвертьфинал столичного турнира, одолев белоруса Егора Герасимова - 7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 6:2.
По ходу матча с Егором Герасимовым у Рублева возникали небольшие проблемы, но он их преодолел и выиграл. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС По ходу матча с Егором Герасимовым у Рублева возникали небольшие проблемы, но он их преодолел и выиграл. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
По ходу матча с Егором Герасимовым у Рублева возникали небольшие проблемы, но он их преодолел и выиграл. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

На старте нынешнего сезона игра Рублева оставляла желать лучшего. Он частенько нервничал по ходу встреч, спорил с судьями, ломал ракетки. Безусловно, на его форме сказывалась и серьезная травма спины.

Фото: РИА Новости
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Что отрадно - в какой-то момент Рублев резко прибавил и стал напоминать самого себя образца двухлетней давности, когда он вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open) и боролся с Рафаэлем Надалем. Конечно, не обходится без спадов. Но последние результаты Андрея впечатляют. Он добрался до финала турнира в Гамбурге, пробился в четвертьфинал в Цинциннати, обыграв по пути самого Роджера Федерера. А на US Open россиянина на стадии 1/16 остановил будущий полуфиналист соревнований Маттео Берреттини.

- Все дело в психологии. Раньше я был слишком эмоционален, не мог сдержать себя, - признается Рублев. - К примеру, меня раздражали игроки, подававшие с руки. Но после одной из встреч я сам у себя спросил: а какой смысл как-то реагировать? От этого соперник все равно не перестанет делать то, что он хочет. Надо быть спокойнее, и все.

Как и в матче первого круга с Александром Бубликом, во встрече с Герасимовым Рублев проиграл один сет. Но в решающий момент - в третьей партии - он не оставил белорусу никаких шансов, победив в пяти геймах подряд.

В четвертьфинале Рублев встретится с сербом Николой Милоевичем. Что касается еще одного россиянина - действующего победителя московского турнира Карена Хачанова, то он сегодня поборется за участие в полуфинале с итальянцем Андреасом Сеппи.

Андрей Рублев впервые за семь лет сыграет в четвертьфинале московского турнира. Действующий победитель Карен Хачанов тоже продолжает борьбу. Он играет сегодня

Одну из главных сенсаций женского одиночного разряда сотворила Вероника Кудерметова. Во втором круге она обыграла первую сеяную украинку Элину Свитолину - 2:6, 6:1, 7:5. Кудерметова впервые в карьере одолела соперницу из топ-5 рейтинга.

- Мне кажется, я совершила камбэк только благодаря поддержке зрителей, - отметила Кудерметова. - Я старалась играть активно: прессовать, идти к сетке, добивать. А когда я задерживалась на задней линии, у меня начинались проблемы.

В четвертьфинале Кудерметова встретится с победительницей пары Анастасия Павлюченкова - Варвара Грачева. Этот матч завершился после подписания номера.

Спорт Теннис Игроки Спорт Теннис Кубок Кремля
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