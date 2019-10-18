"Шагаем по великому пути": Изнуряющие поиски

После создания основ социалистической системы возникли новые задачи, связанные с развитием социализма. Как их решить в условиях экономической отсталости государства? Ответ на этот вопрос искала Коммунистическая партия Китая.

Шестой пленум ЦК КПК 7-го созыва постановил провести в 1956-ом году VIII Всекитайский съезд КПК. При подготовке к нему Мао Цзэдун и другие руководители партии провели огромную работу. Они побывали в деревнях, на производстве, проанализировали ситуацию в стране и разработали меры по ее улучшению, написав новую главу в истории исследований в Китае.

15 сентября 1956 года во второй половине дня в только что отстроенном доме НПКСК состоялось торжественное открытие VIII Всекитайского съезда КПК. Именно там прозвучал призыв Мао Цзэдуна: "Сплотить всю партию, сплотить все силы внутри и вне страны, которые только можно сплотить", и слова Лю Шаоци: "В мире нет такой силы, которая преградит нам путь к победе!"

8-ой Всекитайский съезд КПК стал первым после прихода Коммунистической партии к власти в стране. Это ознаменовало то, что Китай вступил в период развернутого строительства социализма.

В 50-х-60-х годах прошлого века появилось огромное количество отражающих атмосферу эпохи и любимых народом художественных произведений, в том числе рассказов, пьес и фильмов.

Курс "пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ" стал зеркалом, отражающим политическую стабильность, экономическое развитие и единство народа. Он отвечал требованиям современности и отражал уверенность Мао Цзэдуна и ЦК КПК в процветании науки, литературы и искусства в Китае.

Коммунистическая партия Китая, объединяя и ведя за собой китайский народ, создала Китайскую Народную Республику, основала социалистический строй, достигла значительных успехов в социалистическом строительстве. Благодаря ее работе был накоплен опыт и созданы условия для поиска пути дальнейшего развития социализма с китайской спецификой, для успешного развития дела партии и народа, созданы предпосылки и крепкий теоретический и практический фундамент для того, чтобы китайская нация могла развиваться в соответствии с требованиями современности.