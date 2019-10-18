Штурмовали врукопашную: рассекречены документы об освобождении Белграда

Минобороны России раскрыло свои архивы в преддверье годовщины освобождения Белграда от гитлеровцев.

20 октября 1944 года был разгромлен немецкий гарнизон Белграда. Семь дней в кровопролитных боях за город с фашистами сражались воинские части 57-й армии 3-го Украинского фронта и бойцы Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). Для Германии Белград имел важнейшие стратегическое значения на Балканах. А потому обороняли его отборные войска. Это Первая альпийская дивизия, 114-я и 117 дивизия СС и переброшенная из Греции дивизия СС "Родос".

Документы, обнародованные Минобороны РФ, позволяют узнать о самых ярких страницах этого исторического осовбождения.

Особую роль в освобождении столицы сыграли штурмовые инженерно-саперные батальоны. Белград был хорошо укреплен: земляные валы, многочисленные ДОТы и ДЗОТы, подбитые танки, превращенные в огневые точки. И, конечно же, немцы постарались максимально заминировать все важные объекты. Сражаться приходилось за каждый метр, причем зачастую врукопашную. Так, 19 октября саперы-штурмовики очистили шесть кварталов города в рукопашном бою.

Бойцы проявляли большой героизм. Когда хорошо замаскировавшийся снайпер сковал огнем группу сержанта Волошина, командир, опасаясь больших потерь, сам вызвался уничтожить стрелка. Он по-пластунски преодолел открытое, хорошо простреливаемое пространство и проник в дом, где засел враг. На одном из поворотов лестничной клетки на сержанта Волошина внезапно сверху набросился немецкий унтер-офицер, пытаясь сбить его с ног. Но он устоял и убил фашиста кинжалом.

Затем он пробрался на чердак и расстрелял снайпера из автомата.

Крупными узлами обороны немцев в Белграде были четырнадцатиэтажная гостиница "Албания" и крепость "Калемегдан".

Но и эти неприступные объекты саперы-штурмовики взяли, что существенно ускорило освобождение города.

Как свидетельствуют документы, местное население очень тепло встретило бойцов Красной Армии. Их угощали виноградом и белых хлебом, дарили им цветы. Оркестры на улицах исполняли сербские и русские песни, народ танцевал.

С почтением отнеслись жители к павшим при штурме воинам. Они сами изготовили для них гробы и венки. В похоронах красноармейцев участвовали толпы людей. В местных церквях по ним совершались панихиды.

Православный священник Светозар Никулич отслужил молебен в честь русского воинства. По общему согласию верующих, на местной церкви даже водрузили советский флаг в знак приветствия Красной армии.

Приводятся в документах и рассказы местного населения о зверствах фашистов. За каждого убитого партизанами немца здесь расстреливали 100 сербов. За раненого - 50.

В сербском городе Рума гитлеровцы устроили концлагерь, где содержалось более 40000 человек. Каждый день фашисты оглашали списки сербов, приговоренных к расстрелу.