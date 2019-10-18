СМИ: актрису Наталию Белохвостикову перевели из реанимации

Появились подробности о состоянии госпитализированной народной артистки России Наталии Белохвостиковой.

Согласно РЕН ТВ, состояние 68-летней Наталии Николаевны стабилизировалось, и ее перевели из реанимации в отделение.

Напомним. 16 октября в СМИ прошла информация, что Белохвостикова перенесла операцию на сердце в одной из клиник Москвы и медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Перед этим сообщалось, что супруг актрисы, режиссер Владимир Наумов отказался комментировать ситуацию с госпитализацией жены.

Белохвостикова известна по фильмам "Красное и черное", "Тегеран-43", "Принцесса цирка", "Маленькие трагедии", "Легенда о Тиле", "Десять лет без права переписки".