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СМИ: актрису Наталию Белохвостикову перевели из реанимации

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    18.10.2019, 18:55
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Появились подробности о состоянии госпитализированной народной артистки России Наталии Белохвостиковой.

Согласно РЕН ТВ, состояние 68-летней Наталии Николаевны стабилизировалось, и ее перевели из реанимации в отделение.

Напомним. 16 октября в СМИ прошла информация, что Белохвостикова перенесла операцию на сердце в одной из клиник Москвы и медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Перед этим сообщалось, что супруг актрисы, режиссер Владимир Наумов отказался комментировать ситуацию с госпитализацией жены.

Белохвостикова известна по фильмам "Красное и черное", "Тегеран-43", "Принцесса цирка", "Маленькие трагедии", "Легенда о Тиле", "Десять лет без права переписки".

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