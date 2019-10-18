СМИ: Боеприпасы из Приднестровья отправят в Россию для утилизации

Боеприпасы из Приднестровья в скором времени отправят для утилизации в Россию транзитом через Украину или уничтожат на месте. Об этом сообщает румынский телеканал TVR со ссылкой на главу МИД Молдавии Николая Попеску.

"Около 20 тысяч тонн боеприпасов будут уничтожены или высланы из Приднестровского региона в ближайшее время. Транзит боеприпасов и обмундирования в Россию будет проходить через Украину", - сообщил телеканал после интервью с Попеску, передает РИА Новости.

Министр также отметил, что вопрос транзита боеприпасов через Украину он обсуждал со всеми странами ЕС, включая Румынию.

"Мы в целом знаем, сколько там оружия, правда, только у Российской Федерации есть подробный перечень этих боеприпасов. С нашей точки зрения, очень важно, чтобы любое уничтожение и эвакуация осуществлялись под международным контролем", - сказал Попеску.

По его словам, Кишинев хотел бы иметь "нормальные, спокойные, стабильные, вежливые отношения" с Москвой. Министр также напомнил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен РФ в 2003 году и выразил надежду, что он возобновится как можно скорее.