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Рубрика: В мире

СМИ: Боеприпасы из Приднестровья отправят в Россию для утилизации

Текст: Диана Ковалева

Боеприпасы из Приднестровья в скором времени отправят для утилизации в Россию транзитом через Украину или уничтожат на месте. Об этом сообщает румынский телеканал TVR со ссылкой на главу МИД Молдавии Николая Попеску.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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"Около 20 тысяч тонн боеприпасов будут уничтожены или высланы из Приднестровского региона в ближайшее время. Транзит боеприпасов и обмундирования в Россию будет проходить через Украину", - сообщил телеканал после интервью с Попеску, передает РИА Новости.

Министр также отметил, что вопрос транзита боеприпасов через Украину он обсуждал со всеми странами ЕС, включая Румынию.

"Мы в целом знаем, сколько там оружия, правда, только у Российской Федерации есть подробный перечень этих боеприпасов. С нашей точки зрения, очень важно, чтобы любое уничтожение и эвакуация осуществлялись под международным контролем", - сказал Попеску.

По его словам, Кишинев хотел бы иметь "нормальные, спокойные, стабильные, вежливые отношения" с Москвой. Министр также напомнил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен РФ в 2003 году и выразил надежду, что он возобновится как можно скорее.

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