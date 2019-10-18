СМИ: Сербия вооружится российским комплексом "Панцирь-С"

Сербия получит от Российской Федерации зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Поставка комплексов противовоздушной обороны ближнего действия будет осуществлена в рамках контракта.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в Белграде. Подобные зенитные ракетно-пушечные комплексы российские военные применяют и в Сирии для защиты авиабазы "Хмеймим" и базы Военно-морского флота РФ в Тартусе.

"Панцирь-С" - самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Его масса - до 30 тонн. Время развертывания - пять минут. Боекомплект - 12 ракет, 1,4 тысячи снарядов. Дальность действия - 20 километров. Может сопровождать до 20 целей.