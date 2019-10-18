Сногсшибательный пилотаж: украинский Су-27 сдул людей на авиашоу

Истребитель ВВС Украины умудрился поразить зрителей авиашоу в Бельгии, даже не поднявшись в небо.

Авиашоу Sanicole Airshow, на котором отличился украинский Су-27, проходило в сентябре. Но видео получило распространение лишь недавно.

В 30-секундном ролике видно, как истребитель разворачивается на взлетно-посадочной полосе и собирается взлететь.

В этот момент мощный поток воздуха из его двигателя буквально сдувает двух человек из техперсонала. Кроме того сносит металлическую ограду.

Судя по смеху за кадром, публика осталась довольна.