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18.10.2019,  
21:27
Текст:  Олег Корякин

Сногсшибательный пилотаж: украинский Су-27 сдул людей на авиашоу

Истребитель ВВС Украины умудрился поразить зрителей авиашоу в Бельгии, даже не поднявшись в небо.

Авиашоу Sanicole Airshow, на котором отличился украинский Су-27, проходило в сентябре. Но видео получило распространение лишь недавно.

Фото: iStock
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В 30-секундном ролике видно, как истребитель разворачивается на взлетно-посадочной полосе и собирается взлететь.

В этот момент мощный поток воздуха из его двигателя буквально сдувает двух человек из техперсонала. Кроме того сносит металлическую ограду.

Судя по смеху за кадром, публика осталась довольна.

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