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18.10.2019 16:49
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Стабильно развивающейся экономике Китая ничего не страшно

По данным, опубликованным 18 октября Государственным статистическим управлением КНР, за первые три квартала 2019 года ВВП Китая вырос на 6,2 процента в годовом исчислении - примерно до 69,78 триллионов юаней. Китайская экономика в основном развивается стабильно. Как пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", ее структура непрерывно оптимизируется, а качество жизни людей повышается. На фоне замедления роста мировой экономики Китаю было нелегко добиться таких успехов, но это еще раз демонстрирует способность Китая успешно противостоять рискам.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Другие макроэкономические показатели Китая также показывают положительную динамику. Например, уже выполнено 99,7 процента целевой задачи по увеличению количества рабочих мест в стране, сохраняется стабильная ситуация с занятостью. В первые три квартала индекс потребительских цен (CPI) в среднем вырос на 2,5 процента, цены на товары поднимались плавно. Реальный располагаемый доход на душу населения в Китае за первые три квартала вырос на 6,1 процента. Кроме этого, за этот период объем импорта и экспорта Китая увеличился 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всё это заложило прочный фундамент для устойчивого развития страны.

В этом году под негативным влиянием унилатерализма и торгового протекционизма замедляется рост мировой экономики и международной торговли. В связи с этим разные экономические субъекты мира испытывают на себе разного рода давление. Именно благодаря тому, что Китай вовремя разработал и предпринял ряд эффективных мер, он успешно преодолел негативное влияние экономического спада. К этим мерам относят ведение активной финансовой политики и взвешенной монетарной политики, значительное снижение налогов и денежных сборов, сокращение стоимости финансирования. В 2019 власти Китая намерены сократить налоги и сборы для компаний почти на 2 триллиона юаней. В первые восемь месяцев Китай уже сократил налоги и сборы на общую сумму на более 1,5 триллиона юаней, что в заметной степени придало рынку жизнеспособность. Все эти меры сыграли важную роль в поддерживании функционирования китайской экономики в рациональном диапазоне.

Одновременно Китай с помощью непрерывного повышения уровня внешней открытости содействует трансформации модели экономического развития. В марте этого года в Китае был принят новый закон об иностранных инвестициях. В нем четко прописаны такие вопросы, как защита прав интеллектуальной собственности предприятий с иностранным капиталом, национальный режим для иностранных инвестиций (кроме "негативного списка"). Китай сделал важный шаг в сфере открытости. Кроме этого, в августе этого года Китай также объявил о генеральном плане по созданию 6 новых пилотных зон свободной торговли. За первые три квартала этого года иностранные инвестиции Китая увеличились на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По последним данным ВТО, в первые семь месяцев этого года внешняя торговля в Китае росла быстрее, чем в Германии, Японии, Республике Корея и других странах мира. Китай все еще остается крупнейшей державой в мире по объему торговли товарами. Все это демонстрирует то, что расширение открытости Китая получило одобрение со стороны международного сообщества.

Оглядываясь на прошедшие 70 лет, можно отметить, что китайская экономика стабильно шла вперед - "в любую погоду". Развитие Китая вносит важный вклад в рост мировой экономики. С начала 2006 года по коэффициенту вклада в ее рост Китай уже 13 лет подряд занимание первое место в мире. Сегодня рост глобальной экономики замедляется, немало международных организаций снизили прогнозы, но на этом фоне по темпам экономического роста Китай находится в первых рядах среди ведущих экономических субъектов мира. Его экономическая структура непрерывно оптимизируется. Всё это демонстрирует потенциал в противостоянии рискам. Безусловно, Китай будет продолжать играть важную роль и оставаться двигателем роста мировой экономики.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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