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18.10.2019 20:18
Рубрика: В мире

Трамп: Страны ЕС впервые захотели забрать боевиков ИГ

Текст: Диана Ковалева

Европейские страны впервые захотели забрать к себе для суда собственных граждан-боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). Об этом в пятницу заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп: Эрдоган подтвердил стремление к прекращению огня в Сирии

"Меня только что уведомили, что некоторые европейские страны теперь впервые хотят забрать бойцов ИГ, пришедших из их стран. Это хорошие новости, но это должно быть сделано после того, как мы их (боевиков - прим. "РГ") захватим", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее глава Белого дома уже неоднократно призывал страны ЕС забрать и судить их граждан, ставших боевиками ИГ, которых захватили в Сирии. В случае отказа со стороны европейских государств, Трамп обещал выпустить пленных террористов на их границах.

В мире США ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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