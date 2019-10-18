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18.10.2019 13:00
Рубрика: Спорт

УЕФА вынесет решение по матчу Болгария - Англия 28 октября

Текст: Максим Домчев

28 октября УЕФА вынесет решение по дисциплинарному делу, открытому после матча отборочного турнира Евро-2020 между командами Болгарии и Англии, завершившимся со счетом 0:6.

Фото: TT News Agency/Jessica Gow/via REUTERS
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Во время матча болельщики сборной Болгарии позволяли себе расистские выпады в адрес темнокожих игроков английской команды, а также бросали с трибун различные предметы. 15 октября УЕФА открыл дисциплинарное дело, а руководители ФИФА и УЕФА высказались о максимально жестком наказании для виновных.

В Болгарии после этого матча ушел в отставку президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов. Причиной для решения послужило не только поведение болельщиков, но и откровенно невысокие результаты национальной сборной.

В самой же Болгарии полным ходом идут поиски самых активных участников беспорядков на трибунах. По состоянию на утро пятницы общее количество задержанных составило уже 16. По всей видимости, большинству из них грозит штраф и запрет на посещение спортивных матчей на несколько лет. ФИФА и УЕФА с таким наказанием вряд ли согласятся.

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