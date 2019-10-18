В Кремле прокомментировали приглашение России на саммит G7

Приглашение России на саммит "большой семерки" в Вашингтон в Кремле смогут оценить только после того, как ознакомятся с формулировкой соответствующего документа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"После этого [ознакомления] можно будет оценивать", - приводит "Интерфакс" заявление Пескова.

При этом изучат приглашение в Кремле "с удовольствием", подчеркнул Песков.

Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что дискуссии на тему приглашения России на заседания G7 или G8 продолжаются. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее высказывал пожелание, чтобы Россия вновь присоединилась к "большой семерке".

Саммит в июне 2020 году будет посвящен вопросам глобального экономического роста.