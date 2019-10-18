В Москве по видеосвязи устроили международное чтение стихотворений Пушкина

Московская Ломоносовская школа в пятницу стала центральной площадкой для чтецов стихотворений Александра Пушкина.

Произведения поделили на отрывки и ученики читали их в разных городах и странах. Кроме Ломоносовской школы, в чтениях приняли участие ребята из 547-й школы Санкт-Петербурга, самарской гимназии "Гармония", школы имени Валерия Чкалова в киргизском Нарыне, школы "Сехрие" в столице Узбекистана Ташкенте.

Это мероприятие приурочили к 220-летию Александра Пушкина и к Дню лицеиста, который отмечается 19 октября. В этот день в 1811 году по указу Александра I был основан Царскосельский лицей. Пушкин со своими товарищами был первым его выпускником.

Кстати, завтра - 140 лет как в Лицее учрежден Пушкинский музей.

День лицеиста стал традиционным торжеством для выпускников лицея. Но в этот день мероприятия устраивают во многих школах и университетах.

И в Ломоносовской школе чтение завершили строками: "Все те же мы: нам целый мир чужбина; Отечество нам Царское Село".

Здесь говорят, что поэзия Пушкина не знает ни географических, ни временных границ. И эти чтения - тому подтверждение.

Тут надеются, что к международным пушкинским чтениям присоединятся московские школы, школы других городов и стран.