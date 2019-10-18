В России может появиться стрелковое оружие в новых калибрах

В России идет разработка стрелкового вооружения, рассчитанного на новые калибры боеприпасов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индустриального директора кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергея Абрамова.

По его словам, имеются стрелковые предложения, и в госкоорпорации ведутся опытно-конструкторские работы по новым стрелковым калибрам. При этом не уточняется, какие именно образцы вооружения и в каких калибрах разрабатываются. По словам Сергея Абрамова, в Ростехе тщательно отслеживают мировые тенденции в области обычных вооружений. Также он отметил, что следует готовиться к особым видам войн.

"Война становиться очень умной, и к этой войне надо быть готовым. Мы знаем не только нашу стратегию, но и военную стратегию американцев", - цитирует агентство своего собеседника.

Между тем в США заявили о планах перевооружения, в результате которого основной стрелковый калибр 5,56 мм заменят боеприпасы калибра 6,8 мм. Также ранее появилась информация о возможном отказе в России от патронов калибра 5,45 мм. Пробивная сила этих боеприпасов считается недостаточной при использовании противником современных бронежилетов.