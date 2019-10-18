ВВП Китая вырос на 6,2 процента с января по сентябрь 2019 года

За отчетный период инвестиции в основные фонды увеличились на 5,4 процента, в недвижимость - на 10,5 процента. Объемы промышленного производства увеличились на 5,6 процента. Розничные продажи выросли на 8,2 процента, внешняя торговля - на 2,8 процента.

По итогам трех кварталов темпы роста чуть сократились по сравнению с показателями первого полугодия. Напомним, что по итогам шести месяцев рост ВВП КНР составил 6,3 процента, рост инвестиций в основные фонды - 5,8 процента, в недвижимость - 10,9 процента. Рост промышленного производства тогда составил 6 процентов, рост объемов розничной торговли - 8,4 процента, внешней торговли - 3,9 процента.

Сравнивая эти данные, Госстатуправление приходит к выводу, что экономика КНР сталкивается с "растущим давлением". Однако ей удается поддерживать стабильность, в том числе на рынке труда. Занятость в городах Китая по итогам трех кварталов не претерпела изменений: безработицу удалось сдержать на уровне 5,2 процента. При этом за указанный период было создано в общей сложности 10,97 миллиона новых рабочих мест в городах.