64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку

Орнелла Мути - одна из самых красивых актрис итальянского кино не устает удивлять своих преданных поклонников не только новыми ролями и проектами, но и своими спортивными достижениями.

Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним. На ее странице в Instagram с завидным постоянством появляются фото и видео, на которых Мути демонстрирует великолепную растяжку и чудеса акробатики. Добиться таких невероятных результатов, по признанию самой Орнеллы, ей помогает многолетнее увлечение йогой.

"Благодаря практикам, я стала более раскованной и смогла избавиться от стеснительности", - призналась недавно журналистам 64-летнняя Орнелла Мути, которая, как выяснилось, в молодости мечтала быть спортсменкой.