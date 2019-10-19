Американский бизнесмен обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд

Средства, полученные в ходе спецконфискации у окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, были поделены между собой соратниками бывшего украинского лидера Петра Порошенко, заявил американский бизнесмен украинского происхождения и советник главы администрации США Сэм Кислин.

"Якобы Порошенко и Луценко арестовали 1,5 миллиарда долларов денег Януковича. Рассказываю, как было: Януковича денег там не было. Пришли, арестовали деньги других людей, не Януковича", - сообщил бизнесмен на пресс-конференции в Киеве.

Кислин уточнил, что деньги изъяли из банка якобы для пополнения госбюджета, но на самом деле они были просто разделены между действовавшими тогда властями Украины.

Ссылаясь на имеющиеся у него документы, советник американского президента утверждал, что 503 миллиона долларов были перечислены Порошенко, пишет портал strana.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка на вопрос журналистов ответил, что обвинение Петру Порошенко будет предъявлено при наличии достаточной доказательной базы. Тогда по процедуре с экс-президента снимут депутатскую неприкосновенность.