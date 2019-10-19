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19 октября 2019 г.

Постановление правительства Брянской области от 14 октября 2019 года № 482-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Брянской области за III квартал 2019 года"

Дата подписания 14 октября 2019 г.
Опубликован 19 октября 2019 г.

В соответствии с законами Брянской области от 5 апреля 2013 года 14-З "О потребительской корзине в Брянской области", от 9 июня 2005 года 42-З "О прожиточном минимуме в Брянской области", постановлением Правительства Брянской области от 19 февраля 2016 года № 106-п "О прожиточном минимуме в Брянской области" Правительство Брянской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Брянской области за III квартал 2019 года в расчёте на душу населения 10 615 рублей, для трудоспособного населения - 11 411 рублей, пенсионеров - 8 823 рубля, детей - 10 312 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Брянской области в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Щеглова Н.М.

Губернатор А.В.Богомаз

 

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