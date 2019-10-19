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19 октября 2019 г.

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 17 октября 2019 года № 277-п "Об установлении величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе за III квартал 2019 года"

Дата подписания 17 октября 2019 г.
Опубликован 19 октября 2019 г.

В соответствии c законом Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 553-оз "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ненецком автономном округе за III квартал 2019 года в расчете на душу населения - 19 599 рублей, для трудоспособного населения - 20 581 рубль, для пенсионеров - 16 031 рубль, для детей - 20 584 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа А.В.Цыбульский

 

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