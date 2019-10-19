Премьер Северной Македонии захотел досрочных парламентских выборов

Глава кабинета министров Северной Македонии Зоран Заев, один из главных инициаторов изменения названия и конституции данной балканской страны в угоду Западу под предлогом ускорения ее евроинтеграции, неожиданно столкнулся с "исторической ошибкой" Брюсселя, который отказался от переговоров со Скопье о вступлении в Евросоюз.

"Мы являемся жертвами исторической ошибки ЕС. Я разочарован и зол, то же чувствуют и люди. Для меня это невыполненное обещание ЕС - плохой и несправедливый акт Союза. Но такое решение ЕС принято из-за неурегулированных внутренних дел, и мы не могли это изменить", - констатировал Зоран Заев. В этой связи он предложил "как можно скорее организовать досрочные выборы, на которых вы, граждане, примите решение и подтвердите путь, который должна продолжить наша страна".

Напомним, что Зоран Заев пришел к власти под лозунгами борьбы с нечистоплотными политиками. Затем он сам неоднократно оказывался в центре коррупционных скандалов. Так, в июле стало известно, что пранкеры Вован и Лексус от имени бывшего украинского президента Петра Порошенко уговорили политика дать взятку Константинопольскому патриарху Варфоломею за решение вопроса автокефалии Македонской православной церкви. А в августе, благодаря журналистам итальянского издания La Verita , появилась информация о причастности главы македонского кабинета министров к вымогательству денег у местного бизнесмена. "Конечно же, я не позволил, чтобы несколько преступников, тщеславный журналист свергли это правительство. Будем бороться до конца, и каждый понесет свою долю ответственности", - нервно прокомментировал появившиеся слухи о своей отставке Зоран Заев.

Для того, чтобы разобраться в происходящем, необходимо вернуться к тому, каким именно образом Зоран Заев оказался у власти в стране, носившей в тот момент название Республика Македония (РМ). В 2015 году молодой и амбициозный лидер Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) начал знакомить общественность с записями телефонных переговоров функционеров правящей в тот момент Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) во главе с Николой Груевским. Такого рода информационные вборсы получили название "бомб". Журналисты упоминают о том, что за прослушкой стояла ФРГ, организовавшая через свои возможности записи тысяч разговоров политических лидеров, находившихся у власти в Македонии. Они передавались Зорану Заеву, содействовали его приходу к власти, а затем - создали условия и для его последующего шантажа.

Тогда же при посредничестве Еврокомиссии в РМ была создана Специальная прокуратура, в задачи которой входило не только проведение полного расследования обстоятельств и достоверности объявленных записей бесед, но и разработка нового правового порядка в стране для восстановления доверия македонских граждан к демократическим институтам. Ее возглавила Катица Янева.

15 июля 2019 года македонская прокуратура заявила о возбуждении дела под условным названием "Рэкет". В рамках него подозреваемыми проходят Боян Йовановский (известен как "Боки 13", директор телеканала 1 TV ) и Зоран Милевский, обвиняемые в том, что с использованием материалов прослушки, попавших к ним из офиса Специальной прокуратуры, они шантажировали богатейшего предпринимателя Северной Македонии Йордана Камчева, пытаясь получить от него взамен 8 миллионов евро. Указанные лица в тот же день были арестованы, а Катица Янева подала в отставку.

На публикуемых в августе итальянским изданием La Verita аудио и видеозаписях запечатлен момент передачи Камчевым первого миллиона евро вымогателям, а также факт упоминания злоумышленниками в качестве их покровителей Катицы Яневой и Зорана Заева.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровский назвал случай "Рэкет" "огромной криминальной аферой, которая сотрясает основы важнейших государственных институтов". Политик потребовал провести быстрое и эффективное расследование, наказать всех виновных, невзирая на их должностные положения. С аналогичными заявлениями выступили посольства США и Великобритании в Скопье.

В этой связи стоит отметить, что бывший премьер-министр и лидер ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский, вынужденный сейчас скрываться от политического преследования в Венгрии, ранее уже предупреждал о том, что план Зорана Заева и его "истинных сценаристов" заключается в конечном изменении конституционного названия Македонии и последующем ее уничтожении. "То, что требуется от нас - это изменение госнаименования страны по греческим условиям, приближение к бинациональному государству и последующая федерализация. Это последний шаг перед распадом страны. Это очень опасная авантюра", - подчеркивал Груевский, обращаясь не только к гражданам Македонии, но и к международной общественности.

Эксперты считают, что дискредитация действующего премьер-министра и отстранение его от власти также может являться частью долгосрочного замысла англосаксов и их союзников, предусматривающего приведение на данный пост албанского политика. Это стало бы логическим продолжением реализуемой Западом на Балканах концепции по созданию "Великой Албании", объединяющей территории Албании, Косово, Западной Македонии (Республика Илирида), юго-восточной Черногории (Малесия), северо-западной Греции (Чамерия).