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19.10.2019 14:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава столицы Ингушетии ушел в отставку после месяца работы

Текст: Наталья Коротченко

Магомет Марзиев, которого 20 сентября назначили исполняющим обязанности главы администрации Магаса, покинул свой пост. Об этом сообщили "РГ" в горадминистрации.

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- Мы не знаем, каковы причины этого решения, - отметили в мэрии, - сейчас исполняющим обязанности главы столицы Ингушетии назначен Руслан Арсамаков.

Как сообщает "Интерфакс", новый глава администрации Магаса до этого возглавлял городские электросети.

Месяц назад Магомета Марзиева на посту руководителя мэрии утвердил городской совет депутатов в связи с тем, что у предыдущего мэра Беслана Цечоева закончился срок полномочий.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Магас
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