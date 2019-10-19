В КБР полицейский убил своего коллегу в драке

В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии, инцидент произошел 18 октября в Нальчикском филиале Института повышения квалификации МВД России.

- Между слушателями, произошла потасовка, переросшая в драку. В ходе конфликта, одному из слушателей были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что погибший полицейский служил в спецназе "Гром" в Карелии. Причина конфликта между дравшимися сотрудниками МВД устанавливается. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности".