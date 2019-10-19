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19.10.2019 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани задержан пастух из Волгограда за убийство местного жителя

Текст: Наталья Коротченко

59-летний житель Волгоградской области напал на знакомого на чабанской точке в астраханском селе Соленое Займище во время выпаса отары овец, сообщает СКР по Астраханской области.

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По версии следствия, между мужчинами вспыхнула ссора, в процессе которой житель соседнего региона стал наносить собеседнику множественные удары палкой и ногами по голове. После драки, оставив потерявшего сознание знакомого на пастбище, волгоградец продолжил выпас овец. Пострадавший от полученных травм скончался, его тело обнаружили на следующий день.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, сейчас он под стражей.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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