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19.10.2019 13:08

Стало известно, какой подарок ждет Дмитрия Медведева в Белграде

Текст: Александр Борисов (Белград)
Фото: Иван Лексунин/РГ Фото: Иван Лексунин/РГ
Фото: Иван Лексунин/РГ

В субботу, 19 октября, премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от фашистских захватчиков. По информации издания "Вечерние новости", сербский президент Александр Вучич приготовил особый подарок высокопоставленному российскому гостю - икону Святого Архангела Михаила.

Указывается, что графиком визита предусмотрено возложение премьером РФ цветов к памятнику "Смерть фашизму, свобода народу", его участие в торжественной церемонии по случаю 75-летия освобождения Белграда от фашистских захватчиков, а также встречи с главой кабинета министров и президентом Сербии Аной Брнабич и Александром Вучичем. Кроме того, в СМИ сообщается и о запланированных переговорах Дмитрия Медведева с сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Фото: AFP/ DEBBIE HILL
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Участие премьер-министра России Дмитрия Медведева в праздновании 75-летия освобождения Белграда от фашистов является особой честью для Сербии, подчеркнул первый вице-премьер, глава сербского внешнеполитического ведомства Ивица Дачич. "Скоро мы будем отмечать 75-ю годовщину освобождения Белграда - 20 октября 1944 года, которую мы отпразднуем вместе с нашими русскими друзьями и союзниками в борьбе против фашизма. А особую честь представляет участие в праздновании российского премьера Дмитрия Медведева", - цитирует слова сербского политика ТАСС.

Между тем посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью "Политике" отметил, что сегодня условия для развития отношений Белграда и Москвы, выстраивающихся в соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве, более благоприятные, чем прежде. По его оценке, эти отношения находятся сейчас на беспрецедентном подъеме. "Главное - это доверие и интенсивность политических контактов на высшем уровне, - резюмировал высокопоставленный дипломат. - Сербия занимает важное место в нашей внешней политике, это долгосрочный интерес. Указал бы на два фактора. Первый - политика сербского руководства, которую определяет президент Александр Вучич и его соратники, активная и развернутая в сторону России. Достигнут оптимальный баланс между евроинтеграционным и российским вектором, без ущерба для какого-либо из них. Второй - более благоприятные условия для развития отношений, российские компании готовы к реализации стратегических проектов".

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