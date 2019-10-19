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У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

Новости
    19.10.2019, 16:03
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

В творческой семье главного редактора RT и агентства Sputnik Маргариты Симоньян и популярнейшего актера, режиссера, продюсера, телеведущего (так далее) Тиграна Кеосаяна очередное прибавление.

39-летняя Маргарита сообщила в своем Twitter, что у нее родилась вторая дочь. Которую родители назвали Маро.

"Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая", - подписала журналистка фото карточки новорожденной. Из которой следует, что Маро Тиграновна родилась сегодня, 19 октября, с весом 3050 г и ростом в 51 см.

В комментариях и соцсетях тут же посыпались поздравления друзей и коллег. В том числе от Тины Канделаки, считающей, что Маргарита "всей стране доказала, что можно быть железной леди и самой теплой и очаровательной армянской мамой на свете".

Союз Маргариты и Тиграна состоялся в 2012 году. Помимо Маро у пары есть два совместных ребенка - шестилетняя Марьяна и пятилетний Баграт.

Кроме того, у Кеосаяна есть две дочери от первого брака с актрисой и телеведущей Аленой Хмельницкой ("Курьер", "Супермен поневоле, или Эротический мутант") - Александра и Ксения.

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