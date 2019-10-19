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19.10.2019 10:33
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Уральская компания изменит рынок интеллектуальной собственности с помощью блокчейна

Финансы, госуправление, маркетинг, промышленность - блокчейн стремительно врастает во все сферы жизни. Технологию называют следующим поколением интернета, в котором информация рассматривается как ценность. Нестандартное применение блокчейн-технологий нашла консалтинговая компания из Екатеринбурга.
Фото: Сайт "Царской привилегии" Фото: Сайт "Царской привилегии"
Фото: Сайт "Царской привилегии"

Эксперты создали стартап и разрабатывают программный продукт IPnote для автоматического управления интеллектуальной собственностью. Пользователи продукта, загружая данные о разработках и отвечая на простые вопросы сервиса, будут получать рекомендации о необходимости выполнения задач. Данные о результатах интеллектуальной деятельности будут автоматически попадать в распределенный реестр, где фиксируется транзакция "создание нового объекта". Каждой транзакции присваивается особый криптографический хэш, который невозможно удалить или изменить. Таким образом, автор закрепляет за собой право еще до получения охранного документа.

Фото: Istock
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"Мы создаем систему поддержки принятия решений, с помощью которой пользователи смогут совершать правильные действия по охране и защите своей интеллектуальной собственности. Иными словами, пропадает необходимость быть специалистом в сфере, так как уникальные знания становятся доступны. А фиксация данных в распределенных реестрах обеспечит их безопасность и уверенность пользователей IPnote в сохранности", - комментирует Александр Левкин, основатель проекта и генеральный директор ООО "Царская привилегия".

Инфраструктуру для интеграции IPnote предоставит партнер проекта - Ассоциация IPChain. Разработка организации - распределенный реестр для сферы интеллектуальной собственности. Формирование "инфраструктуры доверия" осуществляется путем создания глобального "озера данных", а достоверность данных гарантируется непосредственно участниками сети. Кроме того, на базе блокчейн-сети IPChain создаются цифровые сервисы и продукты по отраслевым запросам бизнеса. IPChain обеспечивает эффективную среду для создания, защиты и капитализации наукоемких и творческих активов и, как результат, способствует вовлечению интеллектуальных активов в экономический оборот.

"Сегодня управление интеллектуальной собственностью с помощью технологии блокчейн становится решением первого выбора. Это понимают как индустриальные игроки, так и молодые стартапы. Инфраструктура IPChain позволяет решать юридические вопросы технологическими средствами. Также очень ценно то, что созданная нами технологическая среда стимулирует компании создавать собственные сервисы - такие как IPnote", - Андрей Кричевский, президент Ассоциации IPChain.

Фото: Роспатент
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Впервые презентация проекта прошла на международной конференции IP Академия в Инновационном центре "Сколково", резидентами которого уральские стартаперы планирует стать в ближайшее время.

ООО "Царская привилегия" - консалтинговая компания, оказывающая услуги в области управления интеллектуальной собственностью, разработки патентных стратегий, патентной аналитики и регистрации объектов интеллектуальной собственности. Компания является первым франчайзи-партнером Проектного офиса ФИПС, аккредитованным партнером Российского экспортного центра, резидентом Технопарка высоких технологий Свердловской области и сервисным партнером пяти региональных Технопарков.

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