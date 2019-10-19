В Ухане торжественно открылись VII Всемирные военные игры

Председатель КНР Си Цзиньпин присутствовал на торжественной церемонии и объявил Игры открытыми. Также на открытии присутствовали министры обороны и представители военных делегаций из более чем 50 стран мира.

Китай впервые принимает Всемирные военные игры, хотя они проводятся уже на протяжении 24 лет. Китай также впервые организует такое комплексное международное военное мероприятие.

Игры продлятся десять дней. Главная тема - "Совместное укрепление дружбы, совместное создание мира". Соревнования пройдут по 329 дисциплинам в 27 видах спорта. Данный турнир станет самым многочисленным по числу видов спорта за все время своего существования.

Церемония открытия была проведена на самой большой в мире 3D-сцене с панорамным обзором. Мультимедийные технологии позволили создать объемный визуальный эффект с панорамным видом. Выступление на церемонии открытия продемонстрировало стремление китайского народа к миру.