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19.10.2019 14:29
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Ухане торжественно открылись VII Всемирные военные игры

В городе Ухань провинции Хубэй 18 октября торжественно открылись VII Всемирные военные игры, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". В Играх примут участие 10 тысяч военных из более чем 100 стран и регионов мира, что является рекордом за всю их историю.
Выступление на церемонии открытия VII Всемирных военных игр продемонстрировало стремление китайского народа к миру. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Выступление на церемонии открытия VII Всемирных военных игр продемонстрировало стремление китайского народа к миру. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Выступление на церемонии открытия VII Всемирных военных игр продемонстрировало стремление китайского народа к миру. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин присутствовал на торжественной церемонии и объявил Игры открытыми. Также на открытии присутствовали министры обороны и представители военных делегаций из более чем 50 стран мира.

Китай впервые принимает Всемирные военные игры, хотя они проводятся уже на протяжении 24 лет. Китай также впервые организует такое комплексное международное военное мероприятие.

Игры продлятся десять дней. Главная тема - "Совместное укрепление дружбы, совместное создание мира". Соревнования пройдут по 329 дисциплинам в 27 видах спорта. Данный турнир станет самым многочисленным по числу видов спорта за все время своего существования.

Церемония открытия была проведена на самой большой в мире 3D-сцене с панорамным обзором. Мультимедийные технологии позволили создать объемный визуальный эффект с панорамным видом. Выступление на церемонии открытия продемонстрировало стремление китайского народа к миру.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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