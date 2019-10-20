Боксер Гвоздик оказался в больнице после поражения от Бетербиева

Украинский боксер Александр Гвоздик, уступивший в объединительном поединке по версиям WBC и IBF россиянину Артуру Бетербиеву, остается в больнице.

Как сообщает ESPN, после поражения от Бетербиева украинец был отправлен в больницу для осмотра на предмет полученных травм. Гвоздик, который вел по судейским запискам, в десятом раунде трижды побывал в нокдауне, после чего рефери остановил поединок.

По словам промоутера украинца Тедди Атласа, Гвоздик после поединка почувствовал боль в затылке. В ходе исследования у врачей возникли подозрения, что у спортсмена может быть какая-то травма.

"Ему сделали рентген, и, возможно, заметили нечто небольшое в голове, - сказал Атлас. - Врач просто решил перестраховаться, и поэтому мы тут остались. Ему провели повторное обследование и просто из осторожности посоветовали остаться еще на сутки. У него нет ничего серьезного. В воскресенье я заберу его к себе домой в Нью-Йорк, а уже в понедельник он отправится домой".