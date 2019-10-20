Развитие телемедицины - один из приоритетов нацпроекта "Здравоохранение".

Возможность получить консультацию у столичного светила, отправить результаты анализов и исследований в ведущее медучреждение для уточнения диагноза, скорректировать схему лечения с помощью более опытных коллег - эти и многие другие возможности стали доступными с бурным развитием цифровых технологий. Они особенно важны для нашей огромной страны с ее огромными расстояниями и неравномерным распределением населения и медицинских ресурсов. Сейчас это интенсивно развивающаяся часть системы российского здравоохранения.

"Телемедицина, действительно, понятие очень широкое. Это не отдельная область медицины, а скорее возможность использования новейших цифровых и телекоммуникационных технологий в тех или иных клинических процессах, - пояснил "Российской газете" зам. генерального директора по цифровому здравоохранению Philips в России и СНГ Дмитрий Лисогор. - В результате использования этих инновационных решений, информационных технологий мы выводим медицину на качественно иной, более высокий уровень".

Дистанционные консилиумы, в которых вместе с региональными врачами участвуют лучшие специалисты страны, стали сегодня обычным явлением. Особенно когда где-то в глубинке случается экстренная ситуация и пострадавшим требуется эксклюзивный уровень медицинской помощи. Одно из последних таких событий - пожар в детском лагере в Хабаровском крае, когда врачи пытались спасти тяжело пострадавших детей, которых невозможно было эвакуировать в ожоговые центры.

"Но, конечно, телемедицина - это не только и не столько технологии, облегчающие подобные дистанционные консультации. В арсенале Philips постоянно появляются более сложные и продвинутые технологии, которые не только поддерживают коммуникацию специалистов, но и предоставляют им различные инструменты, облегчающие диагностику и выбор правильной тактики лечения, - поясняет Дмитрий Лисогор. - Разумеется, это напрямую повышает эффективность лечения".

Искусственный интеллект никогда не заменит врача. Решение всегда остается за человеком

Одно из таких направлений - телерадиология. Речь идет о передаче визуальных материалов - рентгеновских снимков, цифровых изображений, полученных в результате компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии. Изображения выводятся на экран компьютера или даже нескольких компьютеров, установленных в разных медицинских учреждениях. И это позволяет сразу нескольким специалистам, находящимся в разных местах, провести заочный консилиум, обсудить результаты исследований и уточнить диагноз.

Второе направление - телепатология, когда таким же образом обсуждаются и анализируются несколькими экспертами патоморфологические изображения, по которым ставится онкологический диагноз. Для выбора правильной тактики лечения, в том числе таргетной терапии, крайне важно детализировать тип опухоли, но специалистов такого уровня сегодня в стране не хватает. Минздрав России поставил задачу создать единую для страны онкологическую диагностическую службу - в нескольких таких центрах будут сосредоточены лучшие специалисты, которые, отсматривая изображения выполненных в регионах патоморфологических исследований, помогут коллегам не ошибиться с диагнозом.

"Сегодня мы уже накопили большой опыт в том, как можно достичь цифровизации этих процессов и существенно повысить эффективность диагностических исследований, - поясняет Дмитрий Лисогор. - С учетом того, какие силы и средства сегодня брошены на борьбу с раком и совершенствование онкологической помощи, уверен, что развитие телепатологии нам совершенно необходимо.

Сейчас врач отсматривает тончайшие срезы опухолевой ткани на микроскопе, анализирует образец, делает его описание. И в случае если у него есть сомнения и требуется так называемое "второе мнение", стекла пересылают в другое лечебное учреждение другому специалисту. Понятно, что существует риск: во время пересылки образец может быть поврежден или потеряется, или произойдет его подмена. Но главное, все это занимает время, порой несколько недель, что для пациентов, конечно же, крайне некомфортно".

Современные технологии позволяют перевести изображение образца в цифровой вид. Для этого стекло вставляется в специальный сканер, и после считывания и обработки с помощью специальной программы получается электронная картинка с высоким разрешением и четкостью. "Дальше с таким изображением работать намного проще: оно выводится на экран компьютера, его можно переслать по электронной почте и так далее, - поясняет Дмитрий. - Время до установления окончательного диагноза существенно сокращается, что крайне важно для успешного лечения".

Одно из наиболее многообещающих направлений, в том числе и в онкологии, - это использование искусственного интеллекта. Например, при проведении массовых скрининговых исследований, направленных на раннее выявление рака, первичный анализ цифровых изображений может проводиться автоматически, с помощью специальной программы. Снимки здоровых пациентов, на которых нет никакого намека на патологию, отсеиваются - это помогает не перегружать специалистов. Врач подключается для анализа результатов исследований тех больных, у которых на снимках есть отклонения от нормы.

"Да, это очень перспективное направление, которое поможет удешевить, а значит, и расширить скрининговые программы, - считает Дмитрий Лисогор. - По разработкам в области искусственного интеллекта наша компания - один из признанных мировых лидеров. При этом, подчеркну, важна позиция компании: мы считаем, что искусственный интеллект ни в коем случае не вытеснит и не заменит врача. Решение всегда остается в конечном итоге за ним, и он несет за него ответственность. Технологии лишь существенно облегчают его работу. Программа позволяет беспристрастно, не уставая, анализировать огромные объемы информации и выдавать необходимые подсказки".

В России сейчас активно ведутся разработки в этой области, в том числе и при поддержке Philips. "У нас есть лаборатория в Сколково, являющаяся частью глобальной сети наших научных разработок, она как раз фокусируется на технологиях искусственного интеллекта в обработке медицинских изображений", - уточнил Дмитрий Лисогор.

Еще одно интереснейшее направление телемедицины на первый взгляд выглядит неожиданно. Речь идет об усовершенствовании работы реанимационного отделения. Казалось бы, такие пациенты должны круглосуточно находиться под неусыпным контролем врачей. Но именно обеспечение непрерывного мониторинга, и если потребуется, с передачей данных в другую клинику для контроля и экспертизы, помогает врачам-реаниматологам спасать больных.

"Визуальное наблюдение пациентов, находящихся в реанимации, иногда и без сознания, не дает всей необходимой информации об их состоянии, - поясняет Лисогор. - Наши технологии позволяют проводить мониторинг всех основных функций организма пациента: это не только данные о давлении, дыхании, температуре тела, сердечном ритме, но и многие другие параметры. Это действительно огромный поток информации - до тысячи единиц в минуту. Причем это динамическое наблюдение, информация постоянно меняется. Порой врачу сложно быстро среагировать на происходящие изменения, проанализировать их, принять верное решение. И здесь, конечно, цифровизация приходит на помощь. Когда информация собирается, автоматически обрабатывается и, в зависимости от результатов, врачи получают четкие указания, по сути готовый алгоритм своих действий, и могут легко и быстро взаимодействовать друг с другом".

Такая технология внедрена и успешно работает уже не первый год в одном из астраханских медицинских центров. А во Владивостоке разрабатывается еще одна модель организации реанимационной службы. Тяжело пострадавший человек может находиться далеко от областной клиники, допустим, на реанимационной койке в районной больнице. Но данные о его состоянии отправляются в круглосуточном режиме в крупный медцентр, где есть больше возможностей для их экспертизы и диагностики.

"Очень важно, во-первых, обеспечить в удаленных больницах мониторинг состояния таких больных на том же уровне, что и в областной клинике. А во-вторых, дать специалистам областного центра доступ к результатам этого мониторинга, чтобы они могли отслеживать состояние пациентов, своевременно предупреждали коллег о риске возникновения осложнений, корректировали, если нужно, ход лечения. А врачи на месте выполняли их рекомендации. Мы работаем именно по этому принципу, - пояснил Лисогор. - У нас есть соответствующие технологические решения, которые позволяют собирать информацию с оборудования, находящегося в одном медучреждении, и передавать ее в другое в режиме онлайн, например, в региональный клинико-диагностический центр. Фактически это эффективный способ улучшить работу местных реанимационных отделений, снизить риски осложнений и летальность. За рубежом мы реализовали уже более 400 подобных проектов, и результаты впечатляющие".