Невидимка со "Скальпелем": почему США боялись ракетных поездов СССР

32 года назад заступил на боевое дежурство первый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Молодец" с тремя баллистическими ракетами РТ-23 УТТХ. За фантастическую точность они получили в НАТО имя Scalpel. Были у БЖРК и другие преимущества, главные из которых - мобильность и незаметность.

Идея спрятать свой ядерный арсенал от первого удара противника с тем, чтобы сберечь его для удара ответного, беспокоит умы стратегов СССР и США, начиная с 60-х годов. Именно возможность сокрушительного возмездия до сих пор остается главным сдерживающим фактором Третьей Мировой войны.

Есть система "Периметр", чья задача - нанести ответный удар всей мощью РВСН даже в случае, если уничтожены их командные пункты и руководство страны. Атомные бомбы и ракеты прячут в разбросанные по миру бомбардировщики и подводные лодки, укрывают в защищенные подхемные шахты или отправляют колесить по лесам на огромных грузовиках. Американцы дважды пытались поставить пусковые установки межконтинентальных ракет на рельсы, но оба раза отказывались из-за дороговизны и технической сложности проекта. Построить ракетный поезд удалось только Советскому Союзу.

Рожденный в СССР

Создание БЖРК действительно было очень сложной технической задачей - сродни первым космическим полетам.

- Никто и никогда ни в отечественной, ни в мировой практикене сталкивался еще с таким количеством проблем. Нам необходимо было разместить 150-тонную ракету в железнодорожном вагоне, причем ходить он должен по путям обещго пользования. Как обеспечить абсолютную безопасность ракеты с ядерной боеголовкой в пути, ведь нам была задана расчетная скорость 120 километров в час? Выдержат ли полотно и мосты? Как быстро поднять ракету в вертикальное положение? Устоит ли поезд во время старта? - вспоминал главный конструктор "Молодца" Василий Уткин. Создавали БЖРК два брата-академика. Василий Федорович занимался твердотопливной ракетой, Алексей - вагоном с пусковой установкой.

Летные испытания комплекса начались в 1985 году, было произведено 32 пуска ракет, несколько прототипов ракетных поездов прошли более 400 тысяч километров по железным дорогам. Новое оружие тестировали в различных климатических зонах: от заполярной тундры до пустынь Средней Азии. 20 октября1987 года первый ракетный полк (он же поезд) заступил на боевое дежурство под Костромой.

"Поезд номер ноль"

Выпуск на дороги страны "поезда номер ноль" (такое прозвище получил БЖРК в МПС) потребовал укрепления десятков тысяч километров железнодорожного полотна, оборудования на маршрутах боевого патрулирования сотен стартовых позиций с известными координатами (они нужны были системе наведения РТ-23), реализации десятков нестандартных технических решений. Скажем, висящий над путями контактный провод перед пуском отодвигался в сторону специальным устройством, поднимавшимся из вагона. Вагон с ракетой становился на выдвижные домкраты, часть его тяжести при помощи упоров передавалась на соседние вагоны. Размещая трехступенчатую ракету в 24-метровый вагон, сопла и головной обтекатель сделали выдвижными. А чтобы факел стартующего "Скальпеля" не сжег БЖРК, ракету поднимал из контейнера пороховой заряд, она отклонялась в сторону и лишь затем включался двигатель.От остановки поезда до пуска все трех МБР проходило 17 минут.

Локомотивы у "Молодца" тоже были обычными лишь с виду. Они имели систему дозаправки на ходу от прицепленной сзади цистерны, автоматический запуск дизеля и бронированную кабину. В каждом БЖРК было три тепловоза, тащивших 17 вагонов: три пусковых установки с ракетами, 10 вагонов с аппаратурой, цистерну с топливом для локомотивов и три вагона для экипажа: два спальных и столовая. На боевое дежурство в поезде отправлялись порядка 70 человек: две локомотивные бригады, ракетчики, связисты, охрана и офицеры. Во всех официальных документах БЖРК именовались "специальными поездами связи", расчеты ходили в форме связистов и не имели права покидать составы во время дежурства

В депо

В 1991 году в составе РВСН было уже 12 "Молодцов", они колесили по огромной территории от Волги до Ангары. Расчеты конструкторов подтвердились: заметить БЖРК среди мешанины грузовых составов на станциях не могли даже опытные железнодорожники. ЦРУ предприняло попытку отследить ракеный поезд, отправив из Владивостока в Швецию по железной дороге контейнер со следящей аппаратурой, но его вскоре вычислили и нейтрализовали. Неуловимые "Скальпели", способные оказаться в любой точке страны (за сутки БЖРК проходил до 2000 километров), настолько обеспокоили НАТО, что в том же году британский премьер Маргарет Тэтчер уговорила Михаила Горбачева не выпускать БЖРК из депо. А через два года был подписан договор СНВ-2, по которому Россия сняла "Молодцов" с вооружения.