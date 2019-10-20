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Появилось новое фото перенесшей "пластику" 77-летней Веры Алентовой

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    20.10.2019, 17:47
Текст:   Олег Усков
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

В Сети опубликовано свежее фото 77-летней народной артистки России Веры Валентиновны Алентовой, некоторое время назад оказавшейся в центре внимания из-за предположительно перенесенной актрисой пластической операции. Которая, по мнению "аналитиков", любимую артистку "изуродовала".

"Бедная женщина Кто ее так изуродовал? Вроде деньги есть. Неужели не могли найти хорошего врача?", - горестно сетуют наблюдатели.

"Великая женщина, Великая актриса! Здоровья Вам и Вашему супругу! Обожаю Вас", "Я бы тоже такое лицо сделала, если бы меня фотографировали без разрешения. Еще и с такого ракурса. Люблю и уважаю Веру Алентову", "Все бы так выглядели в 77", - одернули злопыхателей адекватные юзеры.

При этом сама Алентова упорно тиражируемую СМИ информацию о том, что к услугам пластической хирургии она начала прибегать еще в девяностые, никак не комментирует.

Отметим, что фото было сделано на открытии мемориальной доски в честь актера Алексея Баталова, на которое Вера Валентиновна пришла с мужем, режиссером и актером Владимиром Меньшовым.

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