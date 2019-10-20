В Алтайском крае снегопад оставил жилой район без света

Из-за обильного снегопада в Солонешенском районе Алтайского края утром произошли обрывы проводов, несколько опор ЛЭП 110 кВ Петропавловская - Солонешенская упало. Без света остались два десятка населенных пунктов, в которых проживают 1600 человек.

К вечеру энергоснабжения райцентра было восстановлено, сообщает пресс-служба Правительства Алтайского края. Без электроэнергии в районе остаются два социальных объекта - школы в селах Карпово и Туманово. Восстановлением энергоснабжения занимаются аварийные бригады.

- В Солонешном энергоснабжение восстановили, запитаны котельные, в Демино также восстановлено электроснабжение, школьная котельная уже работает. В село Карпово доставляют дизель-генераторную установку. Здесь наиболее сложно восстановить электроснабжение: нужно поставить две упавшие опоры воздушной линии электропередачи, - рассказал глава Солонешенского района Виктор Горбачев. - Еще одну дизель-генераторную установку направляем в село Туманово. Там также нужно восстановить упавшую опору. Дорога туда прочищена.

Если энергоснабжение сел Карпово и Туманово не будет восстановлено в ближайшие часы, будут подключены привезенные дизель-генераторные установки, добавил глава района.