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20.10.2019 19:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы детcада

Текст: Алена Ларина

В Волгограде задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы детского сада, тело которой обнаружили в подвале заброшенной дачи. Об этом сообщает региональное управление СК России.

По данным ведомства, с заявлением о пропаже женщины в полицию два дня назад обратилась ее дочь, которая рассказала, что мать - помощница заведующей детсада - не вышла на работу. Родственники не знают, где она.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Пытаясь выяснить, что произошло, коллеги звонили на мобильный телефон сотрудницы, но трубку поднял мужчина, который, пытаясь сымитировать женский голос, сказал, что находится на больничном.

Как выяснили следователи, у пропавшей был роман с доставщиком продуктов в детский сад, где она работала. Накануне своего исчезновения она уехала с работы вместе с ним.

Мужчина был задержан, в ходе допроса он признался, что убил женщину в порыве гнева из-за упрека в том, что она его содержала. Вскоре он показал и место, где спрятал тело убитой: оно было обнаружено в подвале заброшенной дачи.

Эксперты установили, что смерть наступила в результате задушения. При задержании правоохранители нашли у подозреваемого автобусные билеты: он собирался покинуть страну.

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