В Волгограде задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы детcада

В Волгограде задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы детского сада, тело которой обнаружили в подвале заброшенной дачи. Об этом сообщает региональное управление СК России.

По данным ведомства, с заявлением о пропаже женщины в полицию два дня назад обратилась ее дочь, которая рассказала, что мать - помощница заведующей детсада - не вышла на работу. Родственники не знают, где она.

Пытаясь выяснить, что произошло, коллеги звонили на мобильный телефон сотрудницы, но трубку поднял мужчина, который, пытаясь сымитировать женский голос, сказал, что находится на больничном.

Как выяснили следователи, у пропавшей был роман с доставщиком продуктов в детский сад, где она работала. Накануне своего исчезновения она уехала с работы вместе с ним.

Мужчина был задержан, в ходе допроса он признался, что убил женщину в порыве гнева из-за упрека в том, что она его содержала. Вскоре он показал и место, где спрятал тело убитой: оно было обнаружено в подвале заброшенной дачи.

Эксперты установили, что смерть наступила в результате задушения. При задержании правоохранители нашли у подозреваемого автобусные билеты: он собирался покинуть страну.