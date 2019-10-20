Сербы с трепетом чтят память советских воинов-освободителей Белграда

Ровно 75 лет назад, 20 октября 1944 года, воинскими частями 57-й армии 3-го Украинского фронта и бойцами Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) от фашистских захватчиков был освобожден Белград, имевший для Германии важнейшие стратегические значения на Балканах. Его защищали отборные войска - Первая альпийская дивизия, а также три элитные дивизии СС - 114-я, 117 и "Родос", переброшенные из Греции. Кровопролитные бои за город продолжались семь дней.

Специально ко дню освобождения Белграда от гитлеровцев министерство обороны России раскрыло свои архивы, обнародовав документы и фотографии тех времен.

"Задача по освобождению Белграда была выполнена благодаря умелому взаимодействию войск Красной Армии и воинских частей Югославской армии, мастерству командиров и массовому героизму личного состава, - подчеркивается в материалах. - Жители Белграда восторженно встречали освободителей от немецко-фашистских захватчиков и с негодованием рассказывали о страшных кровавых преступлениях немцев, которые они чинили в городе. За мужество и героизм, проявленные в сражениях, Приказом Верховного Главнокомандующего была объявлена благодарность войскам, участвовавшим в освобождении Белграда, а 20 октября 1944 года в 22 часа Москва от имени Родины салютовала 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий доблестным войскам 3-го Украинского фронта и НОАЮ, освободившим столицу Югославии".

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, находившийся накануне в Белграде с официальным визитом, в своей торжественной речи в парламенте Сербии поздравил сербов с 75-летием освобождения сербской столицы.

"Поздравляю весь братский сербский народ с 75-летней годовщиной освобождения, желаю вам мира, процветания и свободы!" - заявил российский политик. При этом он поблагодарил сербов за бережное отношение к памяти красноармейцев, погибших в боях за свободу. "В некоторых европейских странах сносят памятники красноармейцам, которые ценой своих жизней спасали жителей Европы от фашизма, и прославляют как героев тех, кто убил миллионы людей, - констатировал глава кабинета министров РФ. - Такое поведение не только опасно, оно подрывает важнейшие принципы международных отношений. Сербия на себе ощутила последствия действий, противоречащих международному праву".

Между тем президент Сербии Александр Вучич выступил с инициативой назвать улицу в Белграде в честь Героя СССР Николая Кравцова, погибшего при освобождении сербской столицы. "Сегодня я направил в совет Белграда запрос о переименовании одной из улиц города в честь Героя Советского Союза Николая Кравцова, погибшего в 24 года при освобождении нашей столицы", - заявил сербский лидер.

По случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков в концертном зале Белграда состоялось торжественное мероприятие, где выступил и член совета ветеранов Народно-освободительной борьбы Зденко Дупланчич, служивший в Первой пролетарской бригаде. Он рассказал собравшимся, что свое 15-летие встретил в боях за Белград, освобождая город от фашистов вместе с бойцами Красной армии.

"Прошло 75 лет. Воспоминания о павших товарищах и братство с русским народом не тускнеют. Это еще одно подтверждение того, что наши связи крепки, а дух свободы и победы остается свидетельством для будущих поколений", - цитирует слова ветерана РИА Новости.