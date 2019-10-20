США поставят на корабль первый в мире боевой лазер

Боевой лазер доставлен в Сан-Диего для установки на десантный корабль Portland. Фото: https://t.co/dw4x8QMlWd pic.twitter.com/Qm7Mzs4yOa — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 20, 2019

В Сан-Диего доставлен первый в мире боевой лазер, предназначенный для установки на корабль ВМС США. Носителем нового вида оружия станет десантный вертолетоносец-док Portland, пишет The Drive.

Высокоэнергетическая твердотельная система SSL-TM построена Northrop Grumman по контракту, заключенному с ВМС США в 2015 году. Согласно документу, концерн обязался снабдить флот эффективной системой борьбы с небольшими подвижными целями: беспилотниками и катерами. Корабельный лазер развивает мощность луча до 150 кВт и на испытаниях легко сбивал дроны и поджигал лодки.

Первоначально опытный образец планировалось установить на списанный эсминец Paul F. Foster, специально назначенный для испытания SSL-TM, однако командование флота решила сделать демонстратором нового оружия боевой корабль. USS Portland (LPD-27) - новейший транспорт-док ВМС США, принятый в состав флота в 2017 году. При водоизмещении в 25300 тонн он способен перевозить два десантных корабля на воздушной подушке, десантный катер, 14 БТР-амфибий и не менее 700 десантников. На летной палубе в корме могут разместиться четыре вертолета или два конвертоплана. Экипаж транспорта состоит из 350 человек.