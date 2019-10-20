На выставке в Сеуле показали оружие будущего

В пригороде Сеула Соннам 20 октября завершила работу один из крупнейших оборонных салонов региона - Сеульская аэроскосмическая и оборонная выставка ADEX 2019. Мероприятие прошло на военном аэродроме Сеула.

По данным организаторов, нынешний ADEX стал самым крупным за всю историю своего проведения. В нем приняли участие 430 компаний из 34 стран мира, которые разместили продукцию и технику на 1730 стендах и секциях.

Вероятно, сказалось то, что Корея в ближайшее время не планирует крупных тендеров на закупку вооружений за рубежом либо будущие поставщики уже определены, а потому иностранное присутствие в этом году было достаточно скромное.

Но это с лихвой компенсировали сами корейцы, которые вот уже который год активно продвигают свою продукцию на зарубежный рынок, а также делают ставку не на импорт, а на создание собственных образцов.

Если брать критерий, который часто применяют для автосалонов, оценивая представительность мероприятия по количеству показанных новинок, то ADEX 2019 безусловно стал в этом плане особенным. Были продемонстрированы либо уже готовые образцы новых вооружений, либо их модели с подробными характеристиками, которые позволяют понять, чем будет вооружена армия Республики Корея в будущем.

В частности, впервые была показана полноценная модель истребителя следующего поколения KF-X, который Корея сейчас создает своими силами, отдав контракт компании Korea Aerospace Industries. Модель KF-X была представлена в том числе в масштабе 1:1 на открытой площадке выставки. Ожидается, что в 2021 году появится опытный образец, а своими истребителями Корея сможет начать вооружать войска с 2026 года.

Корейцы с большой гордостью продемонстрировали и истребители-"невидимки" пятого поколения F-35 A, которые начали поступать в ВВС РК с этого года. Всего у США Сеул в рамках программы перевооружения ВВС закупил 40 штук, не исключив возможности дополнительных закупок.

Среди других образцов "оружия будущего" - прототип корейского танка следующего поколения, который создает компания Hyundai Rotem. Этот танк будет вооружен 130-мм пушкой, экипаж будет состоять из двух человек. При весе 30-40 тонн он сможет развивать скорость до 80 км/ч, проезжая до 500 км. Возможно, будет предусмотрено движение без экипажа - в автономном режиме путем дистанционного контроля. Впрочем, это пока лишь планы, готовой работающей модели "корейского танка следующего поколения" пока нет.

Компания Hyundai Rotem также производит основные танки сухопутных войск РК К2 и К1 A1. Была продемонстрирована интересная беспилотная бронированная машина Sherpa, которой можно управлять либо дистанционно задать автономный режим движения. Sherpa в автономном режиме может постоянно следовать как на привязи за оператором, к которому прикреплена.

Вообще автоматизация, роботы, беспилотные модели, использование искусственного интеллекта и прочих современных технологий в вооружениях - еще одна особенность, которая заметна на выставке вооружений ADEX 2019. Корейцы представили несколько беспилотных моделей вертолетов, БПЛ, машин-роботов, которые могут выполнять как боевые задачи по уничтожению противника, так и осуществлять поддержку и вести техническую работу типа разминирования, доставки грузов, транспортировки раненых и других. Здесь тоже у Кореи есть неплохие заделы.

Не было обойдено вниманием и стрелковое оружие. Кстати, стенды со стрелковым оружием, а также истребители пользовались среди посетителей самой большой популярностью. Как дети, которых было на выставке очень много, так и их родители стремились подержать новые пистолеты и автоматические винтовки, в том числе те, которые пока еще лишь испытываются. В этом разделе можно отметить новые образцы стрелкового оружия К 15 и STC-16 со спецпатроном, а также интересный пистолет для полиции, пуля у которого обладает пониженной поражающей силой, что актуально с учетом специфики работы стражей порядка среди гражданского населения. По словам компании S&T, которая производит в Корее стрелковое оружие, новый пистолет будет принят на вооружение местной полиции уже в 2021 году.

Сразу несколько корейских компаний ведут активные разработки в сфере создания снаряжения и формы для пехоты, представив свои образцы на выставке. Hanwha Corporation показала целые комплексы экипировки, которые снаряжены специальными компьютерными комплексами, датчиками и прочей "начинкой", которая позволяет бойцам одного подразделения немедленно обмениваться информацией, а командиру знать о состоянии и местоположении каждого военнослужащего, имея возможность также и посмотреть через камеры, которые имеются в шлеме солдата или офицера.

Тут же было представлено значительное количество тех образцов, которые Южная Корея предлагает на международный рынок и которые, насколько можно судить по новостям, уже часто успешно конкурируют с именитыми концернами из других стран. Речь идет о 122-м САУ К-9, которая высоко оценивается в том числе зарубежными экспертами, несколько моделей БРТ и бронированных машин поддержки, легкие ударные самолеты Т-50, зенитные ракетно-пушечные комплексы и многое другое.

В иностранном разделе доминировали в основном американские, немецкие, французские концерны, а также производители вооружений из Израиля. Европейские и израильские компании хорошо известны корейской армии и уже успели несколько раз забрать у американцев контракты на поставку оружия. США до сих пор считают южнокорейский рынок "своим", хотя другие страны в последние годы начали теснить "главного союзника" корейцев.

Из российских компаний на выставке удалось увидеть достаточно большой стенд холдинга "Вертолеты России", который предлагает Южной Корее модернизировать Ка-32. В настоящий момент у корейцев работает более полусотни российских машин, и они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Большинство корейских Ка-32 используются для тушения лесных пожаров и как транспортные вертолеты, но часть машин состоят на вооружении южнокорейских ВС.

Правда, в последние годы корейцы начали производить свой вертолет "Сурион", который активно продвигают на иностранные рынки. Производитель "Сурионов" - все та же компания KAI, которая делает и корейский "истребитель будущего" KF-X - представила и несколько экспортных вариантов вертолетов, а также активно продвигает их у себя в стране. Так что за корейский вертолетный рынок идет активная борьба, в которой участвуют и россияне.

На ADEX 2019 Корея продемонстрировала и свои космические амбиции. Был показан созданный KAI 75-тонный ракетный двигатель. Корея сейчас строит собственную ракету-носитель KSLV-II, у которой три ступени. На выставке был макет KSLV-II, а вот двигатель привезли настоящий. У трехступенчатой ракеты в первой ступени будет четыре таких двигателя, а во второй - один. С их помощью корейцы намерены через несколько лет начать выводить спутники на орбиту. Несмотря на скептические замечания этот двигатель уже прошел успешные испытания на земле, почему его скорее всего и показали на этой выставке.

Если отвлечься от описания "железок", то выставка ADEX 2019 стала местом, куда корейцы и иностранные гости приходили целыми семьями, чтобы отдохнуть. У детишек большой восторг вызывала возможность повертеть в руках настоящее оружие, посидеть за штурвалом истребителя и сфотографироваться с пилотами или танкистами. Тут же действовали разные развлекательные секции, где можно было собрать модель понравившегося вида вооружений, сделать своими руками значок на военную тематику и многое другое. В одном из больших павильонов несколько команд устроили чемпионат по футболу среди сборных дронов. Это оказалось весьма увлекательным зрелищем, где кипели нешуточные страсти. Кроме того, прошли показательные выступления корейского спецназа, военного оркестра, авиашоу различных видов самолетов, включая пилотажной группы ВВС РК Black Eagles, а также прыжки парашютистов.