Боксер Гвоздик выписан из больницы

Украинский боксер Александр Гвоздик был выписан из больницы, куда он угодил после проигранного россиянину Артуру Бетербиеву боя.

Никаких угроз здоровью не было найдено и, проведя в больнице две ночи, Гвоздик был выписан, пишет ESPN. Ранее сообщалось, что после проигранного боя Гвоздик почувствовал боль в затылке, и был отправлен в больницу на обследование. Напомним, что в 10-м раунде объединительного поединка по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе представитель Украины трижды побывал в нокдаунах, после чего рефери остановил бой.

Промоутер Гвоздика Тедди Аотлас сообщил, что несколько проведенных обследований, к счастью, не выявили никаких проблем со здоровьем.

"Все чисто, никаких проблем медики не выявили, - сказал Атлас. - Есть небольшое сотрясение мозга после пропущенных ударов, однако мы хотим проверить все более тщательно".

Для Гвоздика поражение от Бетербиева стало первым в карьере. Ранее он одержал 17 побед в 17-ти поединках, причем 14 из них были добыты нокаутом.