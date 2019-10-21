В центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения разрабатывается 9-мм спортивный пистолет "Аспид". Он создается на базе новейшего пистолетного комплекса "Удав".

Пистолет предназначен для практической стрельбы, он будет обладать повышенным гарантийным ресурсом и улучшенной эргономикой - об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех, в которую входит институт-разработчик.

В соответствии с тактико-техническим заданием гарантийный ресурс пистолета составит не менее 25 тысяч выстрелов, а используемые в системе материалы сделают возможной его эксплуатацию при температурах от -30 до +50 градусов по Цельсию.

Кроме того, особая конструкция рукоятки нового пистолета позволит стрелкам-спортсменам адаптировать ее длину и ширину под свои антропометрические данные. Не секрет, что если пистолет ложится в руку хорошо, является как бы ее продолжением, то и результаты стрельбы будут высокими.

Известно, что вместимость магазина для спортивного пистолета классов "серийный" и "серийный облегченный" составит 18 патронов, класса "стандартный" - 22 патрона.

Сообщается также, что новый спортивный пистолет "Аспид" планируют выпускать в трех вариантах для трех дисциплин практической стрельбы - серийный, серийный с оптическим прицелом облегченный и стандартный. Финальная конструкция каждого из этих вариантов будет уточняться по результатам исполнения технического проекта, предварительных испытаний нового оружия , а также будет согласована с Федерацией практической стрельбы России.

По словам индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Сергея Абрамова, в сегменте спортивного и гражданского оружия сегодня сложились условия для активного импортозамещения. Абрамов также отметил, что практической стрельбой сегодня в России занимается более 10 тысяч человек - в два раза больше, чем пять лет назад. Индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" не сомневается, что новый пистолет как высокотехнологичный и конкурентоспособный продукт от ЦНИИточмаш будет очень востребован на российском рынке. А, возможно, и на международном.

Напомним, что в практической стрельбе допускается использование боевых пистолетов, стоящих на вооружении. В частности, наши спортсмены активно стреляют из "Макарова". Однако такая стрельба - это все-таки состязания, и спортсмены придирчиво относятся к выбору оружия. Боевое не всегда подходит. Поэтому во всех странах, как правило, боевое стрелковое оружие имеет свои спортивные версии.

Справка "РГ"

Практическая стрельба - вид стрелкового спорта, имеющий целью усвоение и выработку приемов, наиболее полно отвечающих различным случаям применения огнестрельного оружия. Девизом практической стрельбы является: DILIGENTIA - VIS - CELERITAS (точность - мощность - скорость). То есть спортсмену предписывается умение точной и скоростной стрельбы из мощного оружия. В практической стрельбе существуют три вида оружия, именуемых дисциплинами: пистолет, ружье, карабин. Минимальный калибр пистолетного патрона 9х19 мм.