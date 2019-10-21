Хор Сретенского монастыря представит программу "Шедевры мировой музыки"

7 ноября в национальном театре "Золотое кольцо" Хор Сретенского монастыря представит новую программу "Шедевры мировой музыки".

Сретенский хор - уникальное явление современного хорового искусства. Коллектив обладает не только великолепным и разнообразным репертуаром, но и профессиональной исполнительской манерой, которая позволяет современной международной аудитории по-новому услышать и прочувствовать как духовные песнопения разных веков, так и популярные народные, советские и эстрадные песни.

Мужской хор, возглавляемый регентом, заслуженным артистом России Никоном Жилой, не раз покорял слушателей разных стран. Концертные программы хора звучали в лучших залах более чем 45 стран мира. Хор был удостоен чести исполнения гимна России на церемонии открытия Зимних олимпийских игр в Сочи.

Выступления хора Сретенского монастыря под управлением Никона Жилы проходят без сопровождения музыкальных инструментов. Дирижерской палочкой регент не пользуется. В одном выступлении на сцене появляются от 7 до 22 певчих. Иногда в финале концерта регент подключает к пению слушателей, дирижируя уже и зрительным залом.

Хору Сретенского монастыря столько же лет, сколько и обители: более 600. Под руководством Жилы расширен и переработан репертуар. При Никоне хор впервые начал исполнять песни военных лет акапелла. Некоторым русским песням, известным в советское время в революционной обработке, таким как "Там, вдали за рекой", "Слышишь, товарищ…", хором возвращены исконные тексты. Марш "По долинам и по взгорьям…" вновь зазвучал как русская песня "Из тайги, тайги дремучей…". Самая популярная песня, которую исполняет на концертах Хор Сретенского монастыря, - "Конь" Игоря Матвиенко.

В новую программу "Шедевры мировой музыки" войдут "Шутка" Иоганна Баха , Ave, Maria Баха - Гуно, "Аллилуйя" из оратории самого известного произведения Генделя "Мессия", знаменитая Granada, Alma llanera, Prende La Vela - одна из показательных колумбийских мелодий, в которой сочетаются музыкальные традиции трех культур - негритянской, индейской и европейской.

Премьера Alma llanera ("Душа равнин") состоялась 19 сентября 1914 года в театре Каракаса. С тех пор песня считается вторым неофициальным гимном Венесуэлы. Сегодня "Alma llanera" исполняется многими известными певцами во всем мире, такими как испанский тенор Пласидо Доминго.

Также войдет в новый репертуар хора знаменитая Go down, Moses, остающаяся необычайно популярной среди любителей классической музыки. Это духовное песнопение практически пересказывает восьмую главу Исхода, когда пророк Моисей потребовал у фараона отпустить его народ из плена.

- Когда мы были в США в рамках кругосветного турне, посвященного объединению Русской и Зарубежной Православных церквей, мы исполняли светскую музыку, в том числе и замешанный на церковных хоралах спиричуэл Go down, Moses, - вспоминал регент хора Никон Жила.

С этой программой хор так же выступит 25 октября в Подольске, 6 декабря - в Серпухове, 13 декабря - в Жуковском.