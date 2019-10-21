Яна Поплавская рассказала, как ее пытался изнасиловать уголовник

52-летняя советская, российская актриса и телеведущая Яна Поплавская, Красная Шапочка из одного из самых любимых отечественных детских фильмов (1977 год), рассказала про жуткий случай, в центре которого она оказалась много лет назад.

Артистка поделилась на телешоу НТВ "Звезды сошлись", что однажды ее избил и попытался изнасиловать попутчик по плацкартному вагону. И ЧП оставило на Поплавской столь глубокий отпечаток, что с тех пор она больше в плацкарте никогда не ездила.

По рассказу Яны, произошло это, когда она была еще молода. А ее попутчик, в процессе называя девушку "мышью", заявил, что она ему очень нравится и приставил к телу актрисы нож, когда она пошла в туалет. Произошло все в тамбуре последнего вагона поезда.

"Сзади слышу мужской голос, который говорит мне "дайте пройти", после чего меня хватают за пиджак и выкидывают ногой в тамбур", - вспоминает артистка. Предположив, что злоумышленник "видимо, ехал из колонии" - "у него была татуировка в виде трехглавой церкви, над которой парил орел, а в его клюве висела женщина".

По словам Поплавской, мужчина страшно ее избил, вырвав клок волос. "Правой части лица просто не было, глаз заплыл, видны были только кончики ресниц. На голове у меня были гематомы, под корень были сломаны ногти", - говорит Яна, добавляя, что уголовник бил ее ногой в живот и хотел стянуть с нее кожаные штаны. Но они, к счастью, не снимались.

Что и спасло артистку от изнасилования: штаны эти артистке отец привез из Испании, не угадав с размером, и их не так-то просто было снять даже в обычных условиях.

Все это время Яна страшно кричала, но ее никто не услышал - "грохот колес, последний вагон".

"Я поняла, что он меня убьет, и попросила закурить. Он затих, а потом сказал, что я смелая мышь" и отпустил, пообещав убить, если она еще раз крикнет.

"Ни один человек в плацкарте мне не посочувствовал, все решили, что я алкоголичка", - завершила свою жуткую историю артистка.