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21.10.2019 17:58
Рубрика: Культура

Институт искусствознания к 75-летию собрал специалистов со всего мира

Текст: Инга Бугулова

Во вторник, 22 октября, Государственный институт искусствознания (ГИИ) торжественным вечером в Инженерном корпусе Третьяковской галереи отметит свое 75-летие. Учреждение, основанное в 1944 году, сегодня - крупнейший в России научный центр по изучению отечественного и зарубежного искусства.

Фото: iStock
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Празднование открылось чуть раньше официального дня рождения - 21 октября на базе ГИИ стартовала Генеральная ассамблея Международной ассоциации научно-исследовательских институтов истории искусства. Престижный форум впервые проходит в России, а его гостями стали более 30 представителей самых авторитетных мировых научных учреждений, включая "старейшин": Институт истории искусства во Флоренции и римскую Герциану.

Всего на Ассамблею прибыли специалисты из 18 стран. Вместе они обсудили самые актуальные вопросы, а также приняли участие в круглом столе "Классическое искусствознание и современный художественный процесс".

- Проведение Ассамблеи - закономерный итог деятельности ГИИ, одна из главных миссий которого состоит в укреплении статуса и расширении влияния отечественной гуманитарной науки в мировом пространстве, - подчеркивают организаторы.

Кстати, сейчас в ГИИ работают около 90 докторов наук и более 120 кандидатов наук, многие из них - ученые с мировым именем. Оценен вклад сотрудников института и в России: трое являются лауреатами Государственной премии РФ в области культуры и искусства, шесть человек - лауреатами Премии Правительства Российской Федерации.

Культура Арт Общество Образование
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