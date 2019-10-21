Китай призывает создать сообщество единой судьбы в киберпространстве

В этом году "глобальной паутине" исполняется 50 лет. Мир является свидетелем нового витка научно-технологической революции, трансформации промышленности. Новые технологии, новые форматы хозяйственной деятельности, искусственный интеллект, большие данные и Интернет вещей переживают бурный подъем. Интернет предоставляет более широкие возможности для развития. В 2018 году объем цифровой экономики Китая превысил 30 триллионов юаней, что составляет треть от ВВП страны.

Конференция в Учжэне проходит под девизом "Высокие технологии, взаимосвязанность, открытость и сотрудничество: совместное строительство сообщества единой судьбы в киберпространстве". В ней принимают участие около 1500 гостей более чем из 70 стран и регионов мира. На полях конференции руководители ведущих китайских и зарубежных технологических компаний проведут обмен мнениями по вопросам перспектив развития Интернета на 20 форумах, посвященных таким темам, как искусственный интеллект, связь поколения 5G и цифровые технологии в промышленности. Также будут опубликованы доклады о развитии Интернета в Китае и во всем мире, содержащие прогнозы будущего развития киберпространства.

В связи с быстрым развитием информационных технологий Интернет играет все более важную роль в обеспечении мира и развитии разных стран и всей планеты в целом. Управление и более эффективное использование киберпространства стало серьезным вопросом, который изучают множество стран. Четыре года назад председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию создания сообщества единой судьбы в киберпространстве, что вызвало большой отклик международного сообщества. В этом году в своем обращении к участникам VI Всемирной конференции по вопросам Интернета он вновь обратился к этой инициативе.

Оргкомитет конференции опубликовал документ с изложением концепции совместного создания сообщества единой судьбы в киберпространстве. В нем содержится китайская позиция с призывом к международному сообществу прилагать совместные усилия для превращения киберпространства в сообщество совместного развития, совместной безопасности и общих интересов на благо всего человечества. "Китайский проект" получил высокую оценку со стороны участников конференции.