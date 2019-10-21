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Коппола и Скорсезе обрушились на комикс-блокбастеры

Новости
    21.10.2019, 10:41
Текст:   Олег Усков

Шестикратный лауреат премии "Оскара" и один из важнейших кинематографистов в истории Фрэнсис Форд Коппола присоединил свой голос к критическим репликам лауреата премии "Оскар" и одного из важнейших кинематографистов в истории Мартина Скорсезе о том, что кино по комиксам Marvel- это не кино, а, скорее, парк аттракционов.

Фото: REUTERS/ Darrin Zammit
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Напомним. Ранее Скорсезе гневно и саркастически оценил комикс-экранизации. Чем вызвал острую полемику - за означенный сегмент досуга немедленно гуртом выступили деятели, причастные к его производству.

В том числе: страдалец Джеймс Ганн, Сэмюэл Л. Джексон, Роберт Дауни-мл., Джосс Уидон, Кевин Смит и Дэймон Линделоф.

Меж тем Коппола, постановщик таких непререкаемых глыб, как "Апокалипсис сегодня" и "Крестный отец", полностью согласен с постановщиком таких непререкаемых глыб, как "Бешеный бык" и "Таксист".

Согласно порталу ScreenRant, цитирующему интервью Копполы на МКФ в Лионе, где режиссер получил очередную премию - на этот раз "Люмьер" за выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа, экранизации комиксов - это что-то пустое и совершенно не вдохновляющее. И, по мнению режиссера, "Мартин еще слабо выразился, когда сказал, что такая продукция - не кино".

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