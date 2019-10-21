Лайнер Air France совершил аварийную посадку в Токио

Пассажирский "Боинг-777" французской авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Ханэда. Инцидент произошел в понедельник.

Причиной аварийной посадки стали технические проблемы, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Kyodo. На борту лайнера находились более 300 пассажиров. В их числе и высокопоставленные гости, которые прибыли в Японию на церемонию по случаю вступления на престол императора Нарухито. В результате ЧП никто не пострадал.

Отмечается, что во время посадки упало давление в шинах шасси, однако в итоге самолет смог самостоятельно добраться до стоянки.