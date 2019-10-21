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21.10.2019 / 16:28
Коллекция
Текст: Вероника Гудкова

Лицом к розе ветров: Кара Делевинь в рекламе Dior Joaillerie

Британская модель и актриса Кара Делевинь, одна из "ролевых моделей" поколения миллениалов. Фото: Dior
Британская модель и актриса Кара Делевинь, одна из "ролевых моделей" поколения миллениалов. Фото: Dior

Запуская в 2015 году линейку украшений Rose des Vents ("Роза ветров"), креативный директор ювелирного направления дома Dior Виктуар де Кастеллан ориентировалась на "миллениалок". Хотя свое название коллекция получила по сложной цепочке ассоциаций в честь мозаичного декора в форме розы ветров в саду гранвильской виллы Кристиана Диора Les Rhumbs ("Румбы", 32 сектора на компасе), сами украшения-цепочки с круглыми медальонами кажутся простыми. Но эта обманчивая простота, демонстрирующая безупречный вкус и остроумие замысла, очень нравится молодым женщинам.

Создательница украшений Виктуар де Кастеллан не раз говорила, что Rose des Vents навеяны всей историей дома Dior. Это и компас, символ дальних странствий, и роза - любимый цветок Кристиана Диора и его "счастливая звезда": модельер основал свой дом, когда случайно нашел металлическую звездочку и счел находку предзнаменованием успеха.

Тонкие и легкие, поодиночке эти вещицы из белого, розового или желтого золота с декоративными элементами с цветными полудрагоценными камнями (малахитом, опалом, ониксом, сердоликом, бирюзой) и с маленькими бриллиантами идеально дополняют дневной костюм. Надев несколько штук разом, можно отправиться на коктейль. А многорядные колье и браслет выглядят вполне достойными вечернего приема. Есть в коллекции и версии с бриллиантовым паве для тех, кто предпочитает блеск цвету.

Кара Делевинь в многорядном колье. Фото: Dior

Лицами коллекции Rose des Vents уже были топ-модель Анна Эверс и актриса Эмили Кларк. В наступившем сезоне эта роль досталась британской модели и актрисе Каре Делевинь - "ролевой модели" миллениалок, следящих за модой. Для рекламной кампании она позировала Аласдеру Маклеллану, надев на себя по несколько украшений разом. Это не первое сотрудничество дома Dior и Кары: она уже представляет линию помад Dior Addict Stellar Shine и средства ухода за молодой кожей Dior Capture Youth.

Кара Делевинь. Фото: Dior
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