Мэрилин Мэнсон выпустил клип на американскую народную песню

Пятидесятилетний автор-исполнитель и актер Брайан Уорнер, более известный массовой аудитории под сборным псевдонимом Мэрилин Мэнсон, представил на своем YouTube-канале новое музыкальное видео.

На этот раз ММ угрюмо порадовал поклонников зловещим монохромным вестерном на God's Gonna Cut You Down - традиционной американской песни, где речь о том, что всех грешников рано или поздно настигнет кара.

Что как раз иллюстрирует видеоряд. В котором ММ берет на себя обязанности правосудия. При этом карая (спойлер!) сам себя.

Ранее God's Gonna Cut You Down исполнялась в различных вариациях множеством важных артистов - от Элвиса Пресли и Джонни Кэша до Тома Джонса и Моби.

Данная версия - Мэнсона - впервые прозвучала в фантастическом триллере "24 часа жизни" 2017 года - с Итаном Хоуком и Рутгером Хауэром.