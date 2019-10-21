Концерн ВКО "Алмаз-Антей" передал Минобороны очередной - второй в нынешнем году - полковой комплект зенитной ракетной системы большого радиуса действия С-400. По словам гендиректора концерна Яна Новикова, "Триумфы" военные получили досрочно и в укрупненном составе.

Это, возможно, означает, что в комплект вошла техника для оснащения не двух, как положено по штату, а, допустим, трех дивизионов. Такое вполне вероятно, когда речь идет о прикрытии от ударов с воздуха наиболее важных направлений.

Куда именно отправят "служить" вновь поступившие С-400, не сообщается. Однако известно, что в сентябре военные также досрочно приняли от промышленности полковой комплект "Трумфов", заступивший на боевое дежурство на острове Южный (архипелаг Новая Земля). В Минобороны по этому поводу тогда заявили: усиление Северного флота современной зенитной ракетной системой позволит существенно увеличить зону контролируемого воздушного пространства в Арктике.

Никакого преувеличения в этих словах нет. Ведь новоземельские "четырехсотки" способны отслеживать даже взлеты натовских самолетов с норвежских баз. Наши военные используют С-400 для прикрытия Заполярья уже несколько лет. Точнее с тех пор, как эти системы ПВО впервые разместили на Кольском полуострове.

Стоят они и в других российских гарнизонах. В частности, опоясывают кольцом Москву, несут боевое дежурство под Калининградом, в Сибири и на Дальнем Востоке, прикрывают нашу авиабазу в сирийском Хмеймиме. По данным из открытых источников, в составе Вооруженных сил сейчас насчитывается около трех десятков полков С-400.

Напомним, что система "Триумф" предназначена для уничтожения в воздухе аэродинамических и баллистических целей. Радары С-400 обнаружат их на дальности до 600 км. Радиус зоны прикрытия "Триумфов" составляет 400 км. Они способны навести на объект атаки до 72 ракет и одновременно обстрелять 36 целей.